Uitbarsting van de Vesuvius in het jaar 97 te vergelijken met atoombom Hiroshima in 1945

opgravingenDe impact van de uitbarsting van de Vesuvius in 79 na Christus op Herculaneum - de oude Romeinse badplaats in de buurt van Pompeii - lijkt op die van de atoombom op de Japanse stad Hiroshima in 1945.

Dat zei een Italiaanse archeoloog woensdag tegen de Britse krant The Guardian. De hitte van de pyroclastische stroom die door de Vesuvius werd geproduceerd, was zo hevig dat de hersenen en het bloed van de slachtoffers onmiddellijk kookten. Een pyroclastische stroom bestaat uit golven van lava, gas, rotsen en as. ,,De overblijfselen van slachtoffers die hier zijn gevonden verkeren in een vergelijkbare toestand als die uit Hiroshima”, zei Domenico Camardo, een archeoloog bij het Herculaneum-project. ,,Je krijgt echt een gevoel van de horror en tragedie.”

Lees ook Bekende Hiroshima-overlevende en activist overleden

Voor het eerst in 25 jaar vinden er weer opgravingen plaats bij Herculaneum. Vorige maand werden de overblijfselen van een slachtoffer gevonden op wat destijds het strand van de oude stad moet zijn geweest. Woensdag werden die resten aan de media getoond. Het slachtoffer was destijds vermoedelijk tussen de 40 en 45 jaar oud. Hij werd vlak bij zee gedood toen hij probeerde de uitbarsting te ontvluchten. Het leek erop dat de man een kleine leren tas tegen zich aanhield met daarin een houten kist. ,,Hij was mogelijk aan het ontsnappen met zijn schatten”, zegt Nunzia Laino, een ander lid van het team dat onderzoek doet in Herculaneum. ,,Ik voel met hem mee.” Bij opgravingen in de jaren 80 en 90 waren wel al skeletten gevonden, meer dan 300, maar allemaal dicht op elkaar gepakt in boothuizen, waar ze vermoedelijk schuilden in de hoop om via zee te worden gered.

Volledig scherm Archeologen bij de plek waar de restanten van de man teruggevonden zijn. © PARCO ARCHEOLOGICO DI ERCOLANO

Herculaneum is een kleinere en minder bekende plek dan het naburige Pompeii, en de effecten van de beroemde - of beruchte - vulkaanuitbarsting waren er wezenlijk anders. ,,Pompeii werd bedolven onder een regen van as”, zei archeoloog Camardo tegen The Guardian. ,,Herculaneum werd vernietigd door de pyroclastische wolk met een temperatuur van meer dan 400 graden. Die verbrandde alle vormen van leven.” De stad werd vervolgens overstroomd door golven van vulkanische modder. Die verhardde en dat zorgde ervoor dat alle organische overblijfselen konden worden bewaard. ,,Daardoor vinden we dingen zoals voedsel, die niet in Pompeii zijn gevonden.”

De opgravingen gaan door.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Kijk onze nieuwsvideo's in onderstaande playlist: