Uitbraak mazelen in Brazilië: 1200 besmettingen en zeker 6 doden

'Wonder van Genua': Italiaan overleeft val van tientallen meters

14 augustus Hij is het lichtpuntje in de grote tragedie van Genua: Davide Capello, brandweerman en voormalig profkeeper, reed met zijn auto over de brug toen deze instortte. Capello's terreinwagen viel tientallen meters naar beneden, maar hij overleefde de crash: 'De auto is kapot, maar ik heb geen kras'.