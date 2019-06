‘Uitgedoofde’ Russische vulkaan lijkt te ontwaken

Iran sluit 547 restau­rants in hoofdstad vanwege ‘losbandig­heid’

6:21 De Iraanse politie heeft 547 restaurants in hoofdstad Teheran gesloten. De restaurants zouden zich niet houden aan de islamitische principes. Zo zou er illegale muziek worden gespeeld en is er in sommige gevallen sprake van losbandigheid, meldt de politie. Ook zijn er elf mensen opgepakt. Dat schrijven Iraanse media en de Britse krant The Guardian.