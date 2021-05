Uitspraak Shell is uniek: Haagse ‘paukenslag’ gaat de wereld rond

VideoDe uitspraak van de Haagse rechtbank over Shell krijgt grote internationale aandacht. Het oordeel is uniek, zo wordt wereldwijd onderstreept.

De foto van een juichende Donald Pols gaat de wereld rond. ‘Zoveel plezier kun je hebben aan een aanklacht’, schrijft de Duitse Tageszeitung onder de stralende directeur van Milieudefensie. ‘Ein Urteil wie ein Paukenschlag’, meldt de Duitse Tagesschau. Een oordeel als een paukenslag of donderslag, zeg maar.

Quote Voor het eerst is een wereldwijd bedrijf wettelijk verplicht om het klimaat te beschermen Roda Verheyen, advocaat De knal zal nog wel even nagalmen, voorspellen andere Duitse media. Der Spiegel schrijft: ‘Net als de procedure die Duitse milieuactivisten aanspanden tegen het klimaatbeleid van de federale regering, wordt de Haagse uitspraak als ‘baanbrekend’ beschouwd. Het gaat tenslotte om de rol van multinationals in de strijd tegen de klimaatcrisis.’



‘Shell moet het klimaat beschermen’, aldus de gezaghebbende Süddeutsche Zeitung. De Hamburgse advocaat Roda Verheyen zegt: ,,Dit is de eerste rechtszaak in Europa die gaat over de verplichtingen van een multinational, een proces gericht op de toekomst. Het vonnis is baanbrekend. Voor het eerst is een wereldwijd bedrijf wettelijk verplicht om het klimaat te beschermen. Wat ook betekent: deze verplichtingen zijn afdwingbaar.”

Olievlek

‘Nederlandse rechtspraak veroordeelt Shell’, kopt het Franse Libération. De Waalse zakenkrant L‘Écho voorziet een ‘olievlek’ waar ook andere maatschappijen als Total, BP en Exxon mee te maken gaan krijgen. Burgers die zich willen mobiliseren tegen de grote multinationals, zullen zich door de Haagse uitspraak aangemoedigd voelen, aldus de krant. Wereldwijd zouden er op dit moment al 1800 zaken voor de rechters liggen die te maken hebben met klimaatverandering.

Hendrik Schoukens, onderzoeker Europees milieu- en natuurbeschermingsrecht aan de Universiteit Gent, constateert in De Standaard dat ‘na de historische uitspraak van het Nederlandse Hooggerechtshof in de Urgenda-zaak bleek dat procedures die zich richten tegen het nationale klimaatbeleid niet langer kansloos zijn’. Ook in Ierland, Frankrijk en Duitsland werden regeringen teruggefloten omdat hun klimaat­beleid niet aansloot bij de internationale afspraken. Zelfs mensenrechten onderschrijven die claims. Gisteren oordeelde een rechtbank in Nederland nog dat ook oliebedrijven betekenisvolle klimaat­inspanningen moeten doen.

Opletten

Voor Kurt Deketelaere, die milieurecht doceert aan de KU Leuven, heeft de Nederlandse rechter de doos van Pandora opengezet. De kans is volgens hem heel reëel dat andere bedrijven met een aanzienlijke CO2-uitstoot eveneens voor de rechtbank gedaagd zullen worden. ,,De industrie in Nederland is door deze uitspraak juridisch vogelvrij verklaard’’, zegt hij.

Deketelaere sluit niet uit dat ook in andere landen actiegroepen rechtszaken zullen aanspannen om bedrijven te verplichten uitstootverplichtingen op te leggen. ,,Het wordt ook opletten voor de industrie in de Antwerpse haven.’’ Hij vindt dat het ‘falende klimaat­beleid van de overheid’ de deur openzet voor klimaatorganisaties om via de rechter uitstootbeperkingen op te leggen. ,,De politici slagen er maar niet in duidelijke afspraken en regels te maken om de CO2-uitstoot zodanig te reduceren dat het beperken van de temperatuurstijging een haalbare kaart wordt.’’

In de Verenigde Staten was er aandacht voor de Shell-uitspraak, maar ook ander spraakmakend nieuws in dezelfde categorie. De aandeelhouders van oliemaatschappij Chevron hebben gisteren in meerderheid voor een klimaatresolutie gestemd. De motie van de activistische aandeelhouder Follow This riep het Amerikaanse bedrijf op harde doelen te stellen om onder meer CO2-uitstoot te verminderen. Volgens een voorlopige telling stemde 61 procent van de aandeelhouders voor de resolutie tijdens de jaarlijkse investeerdersvergadering van Chevron, dat is ook uniek.

