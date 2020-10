Unieke bruine beren uit Italiaans park ‘terroriseren’ omliggende dorpen

liveblog corona LIVE | 'Ventilatie op helft van scholen voldoet niet of deels aan eisen’

13:57 Tijdens de eerste coronagolf dit voorjaar stierven ruim 10.000 mensen in Nederland aan vastgestelde of vermoedelijke Covid-19, aldus het CBS. Voor heel Nederland geldt een dringend advies om in de publieke ruimte een mondkapje te dragen. Ook leerlingen in het voortgezet onderwijs moeten waarschijnlijk in de gangen en tijdens de pauze een mondkapje gaan dragen. Lees in dit liveblog alles over het coronavirus. Het liveblog van de afgelopen dagen lees je hier terug.