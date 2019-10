Unieke uitspraak Britse rechter: volwassen vrouw met denkvermogen van kleuter mag abortus ondergaan

Een Britse rechter heeft artsen van een ziekenhuis in het noorden van Groot-Brittannië toestemming gegeven een abortus uit te voeren bij een jonge vrouw die drie maanden zwanger is en de verstandelijke vermogens van een kleuter heeft. De unieke uitspraak is met gemengde gevoelens ontvangen. Tegenstanders van het laten weghalen van ongeboren baby's vinden het oordeel van de rechter slecht en in strijd met religieuze principes.

Volgens Britse media had de huisarts van de vrouw, die halverwege de twintig is, recent dat ontdekt dat ze in verwachting is. De vrouw had dat zelf niet in de gaten wegens haar lage intelligentie waardoor ze veel dingen niet begrijpt. De arts zocht contact met de pleegouders van de vrouw en die verzochten een ziekenhuis dringend hun geadopteerde dochter zo snel mogelijk te helpen. Dat mocht de ingreep echter niet uitvoeren, omdat de volwassen vrouw zelf geen noodzakelijke toestemming kan geven en al op eenderde van haar zwangerschap is.

De rechter, gespecialiseerd in zaken rond mensen met een verstandelijke beperking, zette het sein voor de abortus op groen omdat de politie vermoedt dat de vrouw is verkracht of zwanger is gemaakt door een man die net als zij ernstige leer- en gedragsproblemen heeft. De politie heeft het ziekenhuis dringend verzocht dna-testen uit voeren om de identiteit van de man te kunnen achterhalen. Dat laatste gaf voor de rechter de doorslag.

Narcose

Volgens de advocaat van de vrouw, zo meldt The Guardian, zijn alle specialisten en maatschappelijk werkers het er over eens dat de vrouw zo snel mogelijk geholpen moet worden. ,,Chirurgische beëindiging is voor mijn cliënt nog de enige optie”, aldus advocaat Eloise Power. ,,Ook de gelovige pleegouders zijn voorstander.” Met zijn oordeel gaf de rechter ook de noodzakelijke toestemming voor de narcose. De vrouw kan dat zelf niet, omdat ze niet begrijpt wat verdoving inhoudt.

De rechter zei ‘met de allergrootste moeite’ het zeer lastige besluit te hebben genomen. ,,Het autoriseren van zwangerschapsafbreking is een significante inmenging in het beslissingsrecht van vrouwen. Maar in dit geval zou de zwangerschap deze vrouw en uiteindelijk ook haar baby schaden. Ze zou nooit voor het kindje kunnen zorgen en geen onderzoeken kunnen ondergaan omdat daar ook weer toestemming voor nodig is. Verder zijn er al bewijzen dat de gezondheid van de vrouw achteruit gaat en dat ze zich wat agressiever dan anders begint te gedragen.”