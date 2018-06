Vaas van 16,2 miljoen lag decennialang in schoenendoos op zolder

Gijzeling Parijs: Man 'met bom' houdt minstens twee personen vast

18:01 De Franse politie en speciale eenheden hebben in het noorden van Parijs een straat afgesloten vanwege een gijzeling. Een man die naar eigen zeggen in het bezit is van een bom en een vuurwapen houdt twee of drie personen vast. De politie spreekt van een verwarrende situatie.