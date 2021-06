Vaccindiscriminatie in New York: met AstraZeneca kom je er niet (altijd) in

Wie is ingeënt met het AstraZeneca-vaccin, kan in de Amerikaanse staat New York voorlopig een stuk minder ontspannen genieten van de heropening van het sociale leven. Het vaccin is door de Amerikaanse medicijnautoriteit FDA nog niet goedgekeurd. Dat zorgt ervoor dat mensen die geprikt zijn met AstraZeneca bij diverse evenementen in de staat geweigerd worden.

Zo ontdekte David Screech, de burgemeester van de Canadese plaats View Royal, dat hij als ‘AZ’er’ niet welkom was bij een concert van Bruce Springsteen op Broadway in New York. Alleen wie volledig gevaccineerd was met Pfizer, Moderna of Janssen mocht daar naar binnen. ,,Natuurlijk is onze gezondheid veel belangrijker dan het bijwonen van shows en concerten”, zei Screech tegenover het Canadese CBC. ,,Maar die shows en concerten waren altijd een belangrijk deel van mijn leven. Het idee dat ik die in de nabije toekomst zou moeten missen vanwege het verkeerde vaccin is een beetje teleurstellend.”

Een geluk voor de burgemeester: het theater in New York paste na alle ophef snel de richtlijnen aan. Niet alleen door de FDA goedgekeurde vaccins waren oké, maar ook de inentingen die de zegen hebben gekregen van wereldgezondheidsorganisatie WHO. Die heeft AstraZeneca wel goedgekeurd.

Toch is daarmee de kous niet af. Andere evenementen zijn nog steeds niet toegankelijk voor AstraZeneca-gevaccineerden. Dat geldt bijvoorbeeld voor de opnamen van populaire televisieshows van Jimmy Fallon en Stephen Colbert, maar ook voor een concert van rockband The Foo Fighters vandaag in Madison Square Garden. De organisatoren van de evenementen zeggen zich te baseren op richtlijnen van de staat New York.

Niet goedgekeurd

Het vaccin van AstraZeneca is in de Verenigde Staten in tegenstelling tot die van BioNTech-Pfizer, Moderna en Janssen nog altijd niet goedgekeurd. De Amerikaanse FDA nam afgelopen winter geen genoegen met de onderzoeksdata die het Brits-Zweedse bedrijf in de rest van de wereld had vergaard, en wilde meer resultaten zien van de vaccinstudies die in de VS zelf werden gehouden. Daarna bleek in andere landen, waaronder Nederland, dat het vaccin kan leiden tot zeldzame maar ernstige bijwerkingen.

Canada is een van de landen die nu last heeft van de aparte regels voor AstraZeneca. In Canada is het vaccin wel toegelaten én toegediend. Canadezen mogen in tegenstelling tot bijvoorbeeld mensen uit de Europese Schengen-zone wel naar de VS reizen, maar kunnen daar dus met beperkingen te maken krijgen. In Canada heerst de vrees dat meer staten het voorbeeld van New York gaan volgen. Justin Trudeau, de premier van het land, heeft inmiddels aangegeven zich hard te willen maken voor zijn landgenoten.

De VS eist voorlopig geen vaccinatiebewijs van mensen die naar het land reizen. Ze moeten wel een negatieve coronatest of een bewijs dat ze in de laatste drie maanden corona hebben gehad kunnen overleggen.

Europees coronapaspoort

Mensen die deze zomer van buiten de EU komen om in Europa te reizen, kunnen overigens met soortgelijke problemen te maken krijgen. Per 1 juli wordt in Europa het coronapaspoort ingevoerd. Een van de manieren waarmee vanaf dan door de EU gereisd kan worden, is met een QR-code die bewijst dat iemand is gevaccineerd. Maar voorlopig geldt zo'n bewijs alleen voor de vier coronavaccins die in Europa zijn goedgekeurd: Pfizer, Moderna, Janssen en AstraZeneca.

Wie is geprikt met bijvoorbeeld het Russische Sputnik of het Chinese SinoVac, kan dus buiten de boot vallen. Het is aan EU-lidstaten zelf om te beslissen of zij het land binnen mogen. Mogelijk kan ook een negatieve coronatest of een bewijs van recente besmetting met het coronavirus voor reizigers van buiten de EU als alternatief dienen.

In Nederland wordt het coronapaspoort verwerkt in de CoronaCheck-app. Die app kan straks in een aantal gevallen ook nodig zijn om toegang te krijgen tot bijvoorbeeld een concert of een discotheek.

