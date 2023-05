Vader (37) en zoontjes (5 en 7) overleden na familiedrama: brandweer haalt auto uit kanaal in Lommel

Een wagen met drie inzittenden is in de nacht van maandag op dinsdag in het Kanaal Bocholt-Herentals in het Belgische Lommel terechtgekomen. Een vader (37) en zijn twee zoontjes (5 en 7) kwamen daarbij om het leven.

De brandweer van de hulpverleningszone Noord-Limburg werd dinsdag rond 0.30 uur opgeroepen voor een duikinterventie met redding te water. “Rond halfeen vannacht is er een melding binnengelopen bij de hulpdiensten dat er een voertuig in het water zou zijn beland in het kanaal in Lommel”, zegt Marijke Teunis van het Limburgse parket in België.

“De hulpdiensten zijn ter plaatse gegaan en zij hebben het voertuig vrijwel meteen aangetroffen. Daarop zijn dan duikers van de brandweer in het water gegaan. Zij hebben de inzittenden eruit kunnen halen en ze zijn ook nog gereanimeerd, maar jammer genoeg zijn de vader en zijn twee kinderen overleden.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm © rv

Uit de eerste onderzoeksbevindingen zou blijken dat het om een wanhoopsdaad gaat, maar dat wil het parket nog niet bevestigen. “De feiten worden momenteel onderzocht. Zodra we daar een beter beeld over hebben kunnen we dat communiceren, in de eerste plek naar de familie en de nabestaanden”, aldus nog Teunis.

De slachtoffers, naar verluidt Nederlanders die al geruime tijd in België wonen, zouden volgens sommige bronnen afkomstig zijn uit Lommel-Kolonie. Burgemeester van Lommel Bob Nijs bevestigt dat de kinderen in Lommel naar school gingen. Ze zaten op basisschool ‘t Stekske.

Een nieuw trauma noemt hij het, want de busramp in het Zwitserse Sierre enkele jaren geleden gebeurde met met een klas van dezelfde school. Daarbij kwamen 15 leerlingen en 2 teamleden om het leven. “Voor de school ’t Stekske is dit heel zwaar. Daar zijn ze namelijk nog niet helemaal geheeld van het trauma uit het verleden”, zegt Nijs.

(Lees verder onder het kaartje)

“We bieden onze hulp aan om de familie bij te staan waar nodig” gaat Nijs verder. “Dat geldt ook voor de school. Het is niet duidelijk of er een moment zal volgen om samen te bezinnen, we willen dat vooral aan de mama van de kinderen over laten.”

Ook de impact op de hulpdiensten is zwaar volgens de burgemeester. “Je wordt geen brandweerman om ’s nachts drie lichamen uit een wrak te halen. Ze hebben nog geprobeerd om hen te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. Onder begeleiding van traumapsycholoog Erik De Soir werd het team vannacht nog bijgestaan. De impact is ook voor hen enorm.”

Praten over gedachten aan zelfdoding kan anoniem: chat via 113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113.