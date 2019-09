Vader (38) ziet 5-jarig zoontje in golf verdwijnen bij megaorkaan Dorian: 'Hij riep papa en wilde me vasthouden’

Het dodental van de orkaan Dorian op de Bahama’s is de afgelopen dagen gestegen naar 30. Nog honderden mensen worden op de eilandengroep vermist, onder wie een 5-jarig jongetje dat voor de ogen van zijn vader werd meegesleurd door een overstroming. Aangeslagen en in tranen doet de 38-jarige Adrian Farrington bij diverse internationale media zijn verhaal. ,,Ik weet nog dat hij ‘papa’ riep en probeerde zich aan mij vast te klampen...”

Op het moment dat Dorian over de Bahama’s trok werden er windsnelheden van 300 kilometer per uur gemeten. De schade is enorm. Huizen zijn vernield en grote gebieden zijn overstroomd. Honderden mensen worden nog vermist en de vrees is dat een groot aantal van hen de megaorkaan niet heeft overleefd.

Windvlaag

De 38-jarige Adrian Farrington is met zijn hartverscheurende verhaal uitgegroeid tot het symbool van verdriet dat Dorian veel families heeft aangedaan. Huilend vertelt hij dat hij met een gebroken been alles op alles zette om zijn zoontje te beschermen tegen de verwoestende kracht van het stromende water.

Tegen onder andere Nassau Guardian vertelt hij dat hij zijn zoontje van vijf op het dak van een huis plaatste om hem te beschermen tegen de krachtige overstromingen. Hij smeekte de jongen zijn mond te sluiten, te stoppen met huilen en te blijven ademen, maar voordat hij omhoog wilde klimmen om zich bij Adrian Jr. te voegen, sleepte een windvlaag de jongen het water in. Dat was de laatste keer dat hij hem zag.

Farrington zette alles op alles om zijn zoontje terug te vinden en dook onder water in de hoop zijn huid of kleding te voelen, maar tevergeefs. ,,Ik vind niets. Ik kom terug naar boven. Ik houd mijn adem in en ik ga weer terug naar beneden”, vertelt hij tegen de lokale krant. ,,In de tussentijd brachten mensen mijn vrouw in veiligheid en belden ze mij of ik ook naar hen toe kwam, maar ik wilde niet weg omdat ik mijn zoon niet alleen wilde laten.” Ondertussen zegt Farrington voor het ergste te vrezen.

Afgezwakt

De storm trekt momenteel langs de oostkust van de Verenigde Staten en is afgezwakt tot een storm van de tweede categorie. Toch zorgt Dorian nog voor veel overlast in North- en South-Carolina. In de kustplaats Charleston in South Carolina staan veel straten blank door de hevige regenval. In de kustregio’s is de noodtoestand uitgeroepen en veel mensen zijn afgelopen dagen uit voorzorg geëvacueerd.

Honderden mensen kunnen op dit moment geen kant op. Volgens gouverneur Roy Cooper is er dringend ‘intensieve hulpverlening’ nodig. Door de orkaan ontstaan er ernstige overstromingen, waardoor mensen hun huis niet uit kunnen. In de kustgebieden bij North Carolina zitten ongeveer 200.000 mensen zonder stroom. Over eventuele slachtoffers is niets bekend.

De Nederlandse marine maakte gisteren bekend dat twee schepen met hulpgoederen vanaf Sint Maarten naar de eilandengroep worden gestuurd.