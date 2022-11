Vader (44) was urenlang onvindbaar na dood van zijn dochtertjes Ona (5) en Maud (8): ‘Mijn schoonvader heeft alles kapotgemaakt’

Zo wil Poetin reactie van Westen beïnvloe­den: militair strateeg blikt vooruit op Russische strategie tijdens winter en in 2023

De invasie van Oekraïne is niet verlopen zoals Poetin had verwacht. Nu de winter steeds dichter in de buurt komt, probeert Rusland zo veel mogelijk grondgebied te behouden en zich voor te bereiden op de campagne van volgend jaar. Wat zijn Ruslands opties voor 2023, en wat zijn de Russische zwaktes die Oekraïne uit zou kunnen buiten? Mick Ryan, voormalig generaal van het Australische leger en nu militair analist, blikt vooruit.

14 november