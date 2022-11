Vader die twee kinderen vermoordde, gaat zelf niet naar hun begrafenis: ‘Niet gevraagd uit respect voor familie’

Er staat een Porsche op het terras: Luc (55) koopt droomwagen als sierstuk en laat hem acht verdiepin­gen hoog takelen

Volgens André van Duin stond er een paard in de gang bij buurvrouw Jansen, bij Luc Vanderfeesten (55) is het een auto op het terras. De Vlaamse garagehouder liet een exclusieve Porsche acht hoog takelen, naar het penthouse in Hasselt waar hij binnenkort met zijn partner intrekt. ,,Ik heb Sarah kunnen overtuigen dat het een kunstwerk is,” lacht hij. Vanderfeesten is mede-eigenaar van de Porsche-garage in Eindhoven.

