Vader Dutroux-slachtoffer An over vrijlating handlanger: Dit is zeer zuur en bitter

,,We wisten dat die vrijlating er zat aan te komen”, reageert Paul Marchal, de vader van An. ,,Lelièvre heeft 23 van de 25 jaar uitgezeten. Michelle Martin (Dutroux’ ex-echtgenote, red.) loopt al tien jaar vrij rond. Dus is de beslissing logisch te noemen, maar daarvoor niet rechtvaardig. Ik vind dat zware criminelen hun straf moeten uitzitten tot de laatste dag. U biedt de langgestrafte geen perspectief mijnheer Marchal, zegt justitie mij dan. Ik zeg u, laat ze hun straf uitzitten en als ze zich niet gedragen, geef ze er dan straf bij. Dat is ook perspectief bieden, maar dan op een andere manier.”



De Vlaamse An werd samen met haar vriendin Eefje in augustus van 1995 ontvoerd. Pas meer dan een jaar later werden hun lichamen gevonden onder een loods naast een huis van Dutroux. Lelièvre had een actieve rol bij de ontvoering van de meisjes. Marchal: ,,De voorwaarden die hij krijgt, zijn om te lachen. Hij mag bepaalde metrolijnen niet nemen, of sommige treinen niet pakken. Wie gaat dat controleren? Wie gaat zich daar elke dag mee bezighouden? En de slachtoffers vergoeden? We zullen zien, de eerste cent van Martin moet mijn familie nog krijgen. Maar het zuurste van al vind ik nog dat Lelièvre, wanneer hij de cel verlaat, meteen recht heeft op een uitkering. En wie betaalt daarvoor - juist ja, u en ik. Lachwekkend vind ik dat.”