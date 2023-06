Vader en zoon gaan last minute niet mee met fatale expeditie duikboot Titan: ‘Dat hadden wij kunnen zijn’

Rush vloog naar het tweetal toe om hen te overtuigen kaartjes voor de expeditie te kopen. Hij kwam aan in zijn zelfgebouwde vliegtuig. ,,Toen begon ik erover na te denken”, zegt Bloom tegen CNN. ,,Hij komt naar ons toe in zijn zelfgebouwde vliegtuig om ons te overtuigen mee te gaan op expeditie naar de bodem van de oceaan, in zijn zelfgebouwde duikboot...” Het blijft even stil, waarna Bloom vervolgt: ,,Hij was tot andere risico’s bereid dan ik.” Bloom, die zelf piloot is, zegt dat hij ook nooit in een zelfgebouwd, experimenteel vliegtuig zou stappen.