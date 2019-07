Vader gaat werken en vergeet zijn tweeling in snikhete auto

Rodriguez is aangeklaagd voor tweevoudige doodslag en ernstige verwaarlozing. In tranen benadrukte de man voor de rechter onlangs zijn onschuld, schrijft The New York Post.



De moeder van de kinderen neemt haar echtgenoot niets kwalijk. ,,Ik zal dit verlies nooit kunnen verwerken. Maar ik weet ook dat hij die fout altijd met zich zal blijven meedragen, hij zal het zichzelf nooit vergeven. Dit was een vreselijk ongeval. Ik heb mijn partner nodig om hier doorheen te komen”, aldus Marissa.



,,Een ergere pijn bestaat niet, maar ik hou van hem. Hij is een fantastische vader met een fijne persoonlijkheid. Ik weet dat hij onze kinderen nooit met opzet kwaad zou doen. Tot slot wil ik graag dat de rust terugkeert, zodat we kunnen rouwen en er kunnen zijn voor onze andere kinderen.”



Rodriguez betaalde een borgsom van 100.000 dollar (90.000 euro) om weer vrij te komen. Zodra hij het gerechtsgebouw verliet, viel hij zijn vrouw in de armen. Onder luid applaus van zo’n vijftig vrienden en familieleden reden ze vervolgens weg.