Vader laat pestende dochter (10) voor straf acht kilometer naar school lopen

In de video is te zien hoe vader Matt Cox vanuit zijn auto het 10-jarige meisje filmt terwijl ze met haar rugzak op langs de weg loopt. ,,Dit prachtige meisje is mijn dochter, die voor de tweede keer dit jaar van de schoolbus is afgetrapt vanwege pesten. En pesten is onacceptabel", legt de vader tijdens het filmen uit. Hij vertelt dat hij het meisje de acht kilometer naar school laat lopen, terwijl het buiten 2 graden is. Dit om te zorgen dat ze het pesten snel afleert.