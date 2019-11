Vader laat tatoeage zetten van ‘huilbaby’ die hij zelf doodsloeg: ‘Ik sta ermee op en ga ermee slapen’

Johnson onder vuur om geheimhou­den van alarmerend rapport

8:17 De Britse premier Boris Johnson ligt onder vuur vanwege het geheimhouden van een mogelijk alarmerend rapport over Russische inmenging in de Britse verkiezingen. In het rapport zou onder meer staan dat het Kremlin heeft geprobeerd via diplomatieke kanalen te infiltreren in de Conservatieve Partij van Johnson om de verkiezingen te beïnvloeden.