Vader redt dochters van aanval ijsbeer, maar overleeft zelf niet

Update Brits stel vergiftigd met zelfde zenuwgas als Russische spion Skripal

8:34 Een Brits stel uit Wiltshire blijkt in aanraking te zijn gekomen met hetzelfde zenuwgas als waarmee ex-spion Sergej Skripal en zijn dochter Julia afgelopen maart zijn vergiftigd. Vandaag is er topoverleg over de crisissituatie waar ook de Britse regering bij aanwezig is.