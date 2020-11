Vader Sabine Dardenne, slachtoffer van Marc Dutroux, dood aangetroffen

Seriemoor­de­naar (74) die corona had overleden na weigeren behande­ling

13 november De beruchte Britse seriemoordenaar Peter Sutcliffe, ook wel bekend als ‘The Yorkshire Ripper' is op 74-jarige leeftijd overleden, meldt Sky News. Volgens de nieuwszender was Sutcliffe onlangs besmet geraakt met het coronavirus en weigerde hij behandeld te worden. Hij stierf in een ziekenhuis in Durham, aldus Sky, waar hij vanuit zijn cel naartoe was gebracht.