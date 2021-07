Vader van doodgebeten Talya (8) klaagt vriend van ex aan na aanval Stafford

Diana hield ernstige brandwonden over aan het verwijderen van haar tatoeage: nu is er een meldpunt

Bijtwonden

Bij terugkomst in de woning ‘s avonds trof ze het lichaam van haar dochter aan. Het meisje had verschillende bijtwonden opgelopen en had een hartstilstand opgelopen.

Het toegesnelde ambulancepersoneel probeerde haar nog te reanimeren en bracht haar over naar het ziekenhuis in La Louvière, waar ze een klein uur na aankomst bezweek aan haar verwondingen.

Doodgeschoten

Talya’s moeder woonde volgens Sudpresse nog niet lang in de straat. Een buurtbewoner verklaarde aan de krant bang e zijn voor de stafford. Hij ging ervan uit dat het ooit fout zou lopen, maar een drama als dat van zondagavond had hij nooit verwacht.

Uitvaart

Het onderzoek is in handen van het parket van Bergen. De partner van de moeder is vooralsnog niet opgepakt. De uitvaart van Talya is komende zaterdag in de kerk van Bracquegnies (La Louvière).