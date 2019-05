Vader van verdachte moord Julie waarschuwde justitie: ‘Steve is in staat om te doden’

Waarom zat moordverdachte Steve B. (39) niet in de cel? Zelfs de Belgische justitieminister Geens begrijpt het niet. Steve B. werd gisteren opgepakt toen hij op weg was naar zijn psychiater. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor de verdwijning van de 23-jarige Julie van Espen en heeft inmiddels bekend . De man is in juni 2017 nog veroordeeld tot vier jaar cel voor verkrachting. B. ging in beroep, dat na twee jaar nog niet behandeld is. Ook al had zijn vader justitie gewaarschuwd voor zijn ‘gestoorde zoon’. ,,Steve is in staat om te doden.”

Iedereen die Steve B. (39) een beetje kent, voelde aan dat het verkeerd zou aflopen met de man. Maar niet justitie, die ondanks waarschuwingen niet inzag dat Steve levensgevaarlijk kon zijn. ,,Zeker na de laatste feiten, de verkrachting van zijn ex in 2016, hoopte iedereen dat hij voor een tijdje achter de tralies zou verdwijnen”, vertelt een vroegere vriend van Steve aan Het Laatste Nieuws.

De man woonde enige tijd met B. in kraakpanden. ,,Hij was toen bijzonder gewelddadig. Hij had de deuren van het appartement van zijn ex ingetrapt en was recht op zijn slachtoffer afgegaan. Zijn ex houdt er een levenslang trauma aan over. Een dag later gaf Steve zich uit eigen beweging aan bij de politie. Hij bekende het misbruik, maar beweerde dat alles gebeurd was onder invloed van drank. Na drie maanden voorarrest mocht hij de gevangenis verlaten.

Flauw

Quote Het was onhoudbaar. Hij maakte mijn leven kapot. Daarom brak ik met hem en met de rest van de familie De vader van Steve B. Een jaar later veroordeelde de rechter hem tot vier jaar cel. Steve werd niet onmiddellijk aangehouden, omdat hij zich destijds spontaan bij de politie aangaf. Dus doolde hij al bijna twee jaar door Antwerpen in afwachting van zijn proces in beroep. Zijn ex viel flauw toen zij Steve ineens in haar straat zag passeren - zo bang is zij van hem. Zij is uit de stad weggevlucht.”



Anouar Abdellati kwam Steve tot een half jaar geleden geregeld tegen. Zij waren toen allebei dakloos en hingen rond bij het Centraal Station of op het Sint-Jansplein. Anouar heeft ondertussen een vast adres en vast werk. Hij belde gistermorgen meteen de politie toen de foto van Steve werd verspreid. ,,Ik herkende hem onmiddellijk. Ik heb met hem dikwijls ’s nachts in de fietsenstalling onder het station geslapen. Hij dronk veel. Heel veel. Hij was gehard door het leven op straat. Zijn eten haalde hij uit afvalcontainers van supermarkten. Voor drank en sigaretten klampte hij voorbijgangers aan. Alle daklozen wisten dat hij veroordeeld was voor verkrachting, maar Steve zelf sprak daar nooit over.”

Verschillende keren opgenomen

De vader van Steve wil niets meer met zijn zoon te maken hebben. Hij heeft tien jaar geleden alle contact verbroken. ,,Steve was als kind al onhandelbaar. Die jongen was geestelijk niet in orde. Wij hebben de deuren van psychiaters platgelopen. Hij is herhaaldelijk opgenomen in de psychiatrie. In Antwerpen, in Genk... Het was onhoudbaar. Hij maakte mijn leven kapot. Daarom brak ik met hem en met de rest van de familie.”

,,Ik heb justitie altijd gewaarschuwd dat Steve op een dag iemand zou vermoorden. Deze moord had voorkomen kunnen worden, als justitie hem gewoon in de gevangenis had gehouden in plaats van hem vrij te laten in afwachting van zijn proces in beroep.”

,,Tegenover de ouders van dat vermoorde meisje voel ik alleen diepe schaamte. Mijn zoon heeft die mensen beroofd van een jongedame die een prachtige toekomst voor zich had.”

Familiefeest

Volledig scherm Op camerabeelden zag de politie dat verdachte Steve B. met het fietsmandje van Julie in de richting van het Albertkanaal wandelde. Het mandje werd bewust niet getoond op de beelden die de politie verspreidde, zodat de man niet zou weten dat de politie hem als verdachte zocht. © Federale Politie De familie is helemaal uit elkaar gevallen door het misdadige leven van Steve B. Begin dit jaar kwamen neven en nichten samen voor een familiebijeenkomst in een bowlingzaal in Aartselaar. Een nicht stond versteld dat Steve daar opdook. ,,Toen ik zijn foto in dat opsporingsbericht zag, herkende ik hem meteen. Maar op die foto’s ziet hij er verwaarloosd uit. Heel anders dan op de familiebijeenkomst. Toen kwam hij fatsoenlijk gekleed voor de dag. Hij gedroeg zich ook normaal en sprak met iedereen. Je zou niet zeggen dat hij meestal op straat sliep. Binnen de familie werd er veel over hem geroddeld. Dat hij altijd aan de drugs en de drank zat, en dat hij daarvoor tal van inbraken en diefstallen heeft gepleegd. De mensen die het goed met hem voorhadden, zoals zijn oom en zijn opvangmoeder, incasseerden klap na klap.”



Oom Jean-Pierre en zijn vrouw Lea vingen moordverdachte Steve op toen hij uit voorarrest vrijkwam in 2016. ,,Hij heeft een paar maanden bij ons gewoond en is daarna terug naar Antwerpen vertrokken. Steve heeft het nooit makkelijk gehad. Hij is toen hij tien jaar was verkracht. Dat heeft zijn jeugd getekend en hem onhandelbaar gemaakt. Met de jaren werd hij alleen maar agressiever. Dat moest ooit verkeerd aflopen.”



Toen in de ochtend de opsporingsfoto in de media kwam, belde de oom om 7.30 uur al de politie. ,,Rond Park Spoor Noord zijn nog andere feiten van geweld en verkrachting gepleegd. Is Steve daarvoor ook verantwoordelijk? Wij vrezen ervoor.”

Strafblad

Het strafblad van Steve B. telt naast een trits aan veroordelingen voor diefstallen en drugsmisbruik twee veroordelingen voor verkrachting. Bij de eerste verkrachting in 2004 werd zijn opvangmoeder Monique het slachtoffer - uitgerekend de vrouw die zich om hem bekommerde toen hij dakloos was. Ook zijn ex-vriendin, met wie hij een zoontje van 7 jaar heeft, deelde op het einde van hun relatie in de klappen. Het is niet duidelijk of hij daarvoor veroordeeld werd.