Vader van vermoorde Gabby op begrafenis: ‘De hele planeet kent nu de naam van deze vrouw’

VIDEOTalloze mensen hebben tijdens een herdenkingsdienst in de buurt van New York afscheid genomen van de vermoorde Gabrielle ‘Gabby’ Petito. Haar vader Joseph Petito beschreef zijn dochter in een grafrede in Holbrooke als een ‘gelukkig meisje’ tot wie veel mensen zich aangetrokken voelden, meldt CNN. ,,Ik wil dat je je laat inspireren door Gabby.”

Petito werd als vermist opgegeven nadat haar partner Brian Laundrie op 1 september alleen terugkeerde van hun maandenlange reis dwars door de Verenigde Staten, waarvan ze op sociale media verslag deden. Haar lichaam werd een week geleden gevonden in de Amerikaanse staat Wyoming. De vermissing van de 22-jarige vrouw was in de Verenigde Staten en ook elders in de wereld groot nieuws. Na de autopsie gaan onderzoekers uit van moord.

Tegen Laundrie is een arrestatiebevel uitgevaardigd. Hij wordt verdacht van het “onrechtmatig gebruiken” van haar creditcard maar is geen verdachte in verband met haar dood. Van hem ontbreekt inmiddels ieder spoor. Zijn ouders hebben hem als vermist opgegeven.

Relatie

De vader van Petito leek tijdens de toespraak in te gaan op de relatie die het stel had. ,,Als er een reis is die je wilt maken, doe die dan nu. Doe het nu, nu je nog tijd hebt. Als je een relatie hebt die misschien niet de beste voor je is, stop er dan nu mee.” Hij bedankte iedereen voor de steun die hij heeft gekregen. ,,De hele planeet kent nu de naam van deze vrouw.”

De uitvaartdienst werd live via internet uitgezonden, aldus CNN. Het altaar in het gebouw was versierd met afbeeldingen van Petito. Belangstellenden wachtten buiten in lange rijen, ze hadden borden bij zich met teksten als ‘voor altijd in ons hart’.

Volledig scherm Rouwenden stromen toe voor de uitvaartplechtigheid van Gabby Petito in in Holbrook, New York. © Reuters/ Instagram

Volledig scherm Brian Christopher Laundrie (L) zou zijn verloofde Gabby' Petito hebben vermoord. © EPA

Volledig scherm Rouwenden stromen toe voor de uitvaartplechtigheid van Gabby Petito in in Holbrook, New York. © REUTERS

Volledig scherm Rouwenden stromen toe voor de uitvaartplechtigheid van Gabby Petito in in Holbrook, New York. © AFP

Volledig scherm Rouwenden stromen toe voor de uitvaartplechtigheid van Gabby Petito in in Holbrook, New York. © AFP