Vadermoord? Dochter werkt lichaam weg in met beton volgestorte kelder

Ex-sportarts turnteam oog in oog met slachtoffers seksueel misbruik

17:12 Larry Nassar, de oud-teamarts van de Amerikaanse turnselectie, staat woensdag in de rechtbank in Michigan oog in oog met zijn slachtoffers. Hij is aangeklaagd voor minstens 33 zedendelicten die hij pleegde onder het mom van 'medische behandelingen'. In de rechtszaal spraken meerdere slachtoffers van Nassar, waaronder de moeder van een vrouw die na het misbruik zelfmoord pleegde. Eerder deze maand zei olympisch kampioene Simone Biles dat ook zij werd misbruikt door Nassar. Het Amerikaanse Openbaar Ministerie eist minimaal 60 jaar cel tegen Nassar.