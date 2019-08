Vakantie ontaardt in nachtmerrie: Belg (55) wil vriendin doden, tienerzoon voorkomt drama

Franse neushoorn Noëlle bekrast met twee namen: ‘Ronduit walgelijk misdrijf’

11:57 Een vooralsnog onbekende bezoeker van een dierentuin in Royan, in het zuidwesten van Frankrijk, heeft vermoedelijk met een scherpe steen twee namen in de huid van een 35 jaar oude neushoorn gekrast. De directeur van dierentuin La Palmyre is in shock. ,,Dit is de meest schaamteloze en dieronvriendelijke actie die we hier ooit hebben meegemaakt.”