Vakantiegangers moeten rekening houden met drukte rond Antwerpen

Video van de dag: Overstro­min­gen zetten bekend Zweeds skioord onder water

Het Zweedse skioord Are is deels overstroomd nadat een rivier buiten haar oevers is getreden. Wegen werden overspoeld door water dat vanaf de bergen het dal instroomde. In Zweden en Noorwegen is maandag code rood uitgegeven vanwege storm Hans.