Vakantielanden worden bloedheet: tot 47 graden in Spanje en Portugal

Wie komende week op vakantie gaat naar het Middellandse Zee-gebied, moet rekening houden met hitte van 35 tot meer dan 40 graden Celsius. In de binnenlanden van Spanje en Portugal wordt het nog warmer, met uitschieters tot 47 graden. En ook in ons land kunnen we ons opmaken voor een hete periode, al verwacht Weerplaza dat het niet zo warm wordt als sommige buitenlandse weerbureaus voorspellen.

Spanje

In sommige regio's in Spanje geldt al een weeralarm voor extreme hitte. In Sevilla is het momenteel zo'n 43 graden en in hoofdstad Madrid een graad of 40. Tot en met het weekend blijft het zo heet, en daarna koelt het hoogstens af tot net onder de 40 graden.

Een heteluchtfront vanuit Noord-Afrika zorgt voor een tweede hittegolf van het jaar in het land en die kan nog een tiental dagen aanhouden. ,,Het wordt een van de drie langste hittegolven in Spanje sinds 1975", stelt een woordvoerder van het Spaanse weerbureau Aemet.

Portugal

In Portugal is het iets koeler, maar wordt er wel meer gewaarschuwd. Voor nagenoeg het hele gebied ten noorden van Lissabon geldt weercode rood vanwege de aanhoudende hitte. Ook in de hoofdstad zelf, waar momenteel veel toeristen zijn, is het met 35 graden zeer warm. Mensen proberen zich koel te houden aan het strand en met ijsjes.

Volledig scherm De hittekaart van Europa, van dinsdagmiddag 17.00 uur. © Weerplaza

Frankrijk

Frankrijk kreeg in juni voor de eerste keer dit jaar te maken met een hittegolf. Er zijn al hitterecords gebroken, maar ook de komende dagen beloven de temperaturen de hoogte in te schieten. Vooral in het zuidwesten van Frankrijk wordt het puffen en zweten met temperaturen tot 40 graden in onder meer Bordeaux. Volgens het Franse weerstation Météo France zullen de warme temperaturen zeker tien dagen aanhouden. In het noorden van het land is het een tikkeltje koeler met een gemiddelde temperatuur van 30 tot 34 graden.

Nederland

Ook bij ons wordt het warm de komende tijd. De hitte uit het gebied rond de Middellandse Zee wordt hierheen geblazen. Na deze eerste warme dagen, met dinsdag en woensdag temperaturen net onder de 30 graden, wordt het in het weekend eerst even koeler. Maar na het weekend krijgen we een paar zeer warme dagen, met dinsdag als uitschieter. Dan wordt het naar verwachting van Weerplaza weer boven de 30 graden.

Sommige Amerikaanse weerbureaus voorspellen dat we hier te maken krijgen met temperaturen van 35 of zelfs 40 graden, maar dat noemt het Nederlandse weerbureau Weerplaza niet realistisch. Daarvoor is het hier te droog. De hitte kan nog wel een tijdje aanblijven. Veel modellen voorspellen tot in de eerste weken van augustus een warme periode. Het blijft daarbij ook een stuk droger dan gemiddeld in deze tijd van het jaar.

