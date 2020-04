Van aanranding beschuldigde Joe Biden toont graag ‘affectie’

Tara Reade, die voor Biden werkte toen hij nog senator was, sprak vorig jaar al eens over ongewenste aanrakingen, net als enkele andere vrouwen. Nu stelt ze dat Biden haar in 1993 tegen een muur drukte, zijn hand onder haar rok stak en haar penetreerde met zijn vingers. Toen zij zich afwende, stopte Biden. ,,Hij keek me bijna verbaasd of geschrokken aan’’, zei Reade (56) in interviews. ,,Hij zei: kom op, man, ik hoorde dat je me leuk vindt.’’ Zijn campagneteam ontkent dat het is gebeurd.