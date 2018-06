Van anorexiapatiënt naar bodybuilder: Dorian (25) overwon zijn eetstoornis

Toen zijn toenmalige vriendin hem in 2011 dumpte, raakte hij al zijn zelfvertrouwen kwijt. Dorian Toucouere (25) ontwikkelde een eetstoornis en woog uiteindelijk nog maar 44 kilogram. Maar hij heeft zichzelf teruggevonden, onder meer in bodybuilding.

,,Het duurde een fractie van een seconde om me kapot te maken en zeven jaar om me weer op te bouwen”, zegt Dorian, afkomstig uit het Franse Toulouse, op Instagram. Nu is hij weer fit, maar lange tijd leed hij aan een eetstoornis. Het begon in 2011, toen de 3D-ontwerper door een sms werd gedumpt door zijn vriendin. ,,Ik was depressief en voelde me onzeker. Ik at nog nauwelijks en nam nog maar iets van een 700 calorieën per dag op”, vertelt hij. ,,’s Morgens at ik niets, ‘s middags twee sneetjes kippenvlees en wat groenten en ’s avonds wat van wat mijn moeder at.”

Anorexia

Hij ontwikkelde eerst anorexia en na twee jaar boulimia. ,,Tijdens mijn afdaling naar de hel stierf ik bijna twee keer”, getuigt hij op Instagram. ,,Op het einde braakte ik bloed en was ik mezelf beetje bij beetje kapot aan het maken. Het dreef mijn familie tot wanhoop en ook mijn oma zag me wegkwijnen, tot ik zwakker was dan zij op het einde van haar leven.”

Het was uiteindelijk zijn angst om te sterven die maakte dat hij eind 2015 het roer omgooide. En hij begon aan bodybuilding. Eten werd noodzakelijk om genoeg brandstof te hebben voor zijn zware trainingen. Maar pas toen hij vorig jaar zijn nieuwe vriendin Sophie leerde kennen, wist hij zijn angst voor voedsel te overwinnen. Nu eet hij weer omdat hij het graag wil, niet omdat het moet. ,,Ik leerde haar kennen toen ik alweer een normaal gewicht had, maar zij maakte dat ik mezelf fysiek ook weer écht aantrekkelijk vond. Ik voel me weer gelukkig en lééf weer. Ik voel me goed in lichaam en geest. De negatieve gevoelens zijn verdwenen.”

Cardio

Zijn trainingsschema en eetpatroon zijn drastisch veranderd. Als ontbijt eet hij nu havermout, het wit van acht eieren, 60 gram amandelpuree, een banaan en een glas melk. Voor lunch geniet hij van kip met rijst, groene groenten en griesmeel. En het avondeten bestaat uit kip, kikkererwten en meer groene groenten. ,,Het moeilijkste was om mijn angst voor eten te overwinnen”, zegt hij nog.

En daar hielp Sophie, zijn nieuwe vriendin, hem bij. Zij steunde hem en vond hem aantrekkelijk. Dat zorgde ervoor dat Dorian ook zijn angst om te eten kon overwinnen. Hij eet nu tussen de 4.500 en 5.000 calorieën per dag en weegt nu 85 kilogram voor zijn lengte van 1,73 meter.

Trainen

Op Instagram deelt hij foto's van zijn metamorfose. Zo is te zien dat hij aan het trainen is in de sportschool en wat hij allemaal eet om in vorm te blijven. ,,Mijn familie en vrienden zijn nu trots op hoe ik eruit zie”, zegt hij. ,,Door mijn verhaal te delen, wil ik laten zien dat niets onmogelijk is. En dat een eetstoornis niet onoverkomelijk is. Ja, het gevecht is lang en je zal af en toe een terugval hebben. Ja, er zullen tranen vloeien en er zal geschreeuw zijn. Maar ik kan je verzekeren dat als je uit de hel ontsnapt, je de meest trotse persoon ter wereld zal zijn. Je zal opbloeien en opnieuw genieten van het leven, meer dan ooit tevoren. Dus geef niet op.”