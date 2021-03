Van brandhaard naar zo goed als coronavrij: in Sardinië vieren ze einde van lockdown

Van 16.000 besmettin­gen per dag naar 400: zo kreeg Portugal corona er weer onder

9 maart Met slechts een paar honderd coronabesmettingen per dag komt Portugal langzaam weer op adem. Eind januari was het er code zwart, met zo’n 16.000 besmettingen per dag en rond de 300 doden op een populatie van 10,5 miljoen mensen. De overvolle ziekenhuizen ontvingen dankbaar hulp van Duits medisch personeel. De strikte lockdown werpt nu zijn vruchten af, maar de overheid is huiverig om te versoepelen.