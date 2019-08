Van gruwel naar glamour: topmodel Adut Akech (19) bestiert driemaal Vogue-cover

Van vluchtelingenkampen in Zuid-Soedan naar de catwalk voor Saint Laurent. En nu ook op de cover van maar liefst drie septembernummers van Vogue . Dit is de levensloop van Adut Akech (19).

Ze prijkt deze maand op maar liefst drie covers van het befaamde septembernummer van Vogue en schittert al een paar jaar op de belangrijkste catwalks ter wereld. Dat was dertien jaar geleden wel anders. Op amper zesjarige leeftijd vluchtte Adut Akech weg van de gruwel in Zuid-Soedan, haar thuisland waar ze in een vluchtelingenkamp ter wereld kwam.

Lees ook Meghan Markle helpt bij samenstellen septembernummer Britse Vogue Lees meer

Bestemming: maakte niet uit, als het maar wég van de oorlog was. Samen met haar moeder kwam ze terecht in een kamp in Kakuma, Kenia. Daarna ging ze naar hoofdstad Nairobi. ,,Naar school gaan zat er niet in. Te duur voor mijn alleenstaande moeder”, vertelde ze daarover.

Toen Adut zeven was, kon haar familie naar de buitenwijken van de Australische stad Adelaide verhuizen. ,,Gratis onderwijs en zelf een school kiezen: eindelijk. Daarvoor had ik niet eens een keuze.’’ Hoewel het gezin vrij snel integreerde, was het allesbehalve gemakkelijk. Adut had zelfs nooit eerder witte mensen gezien. ,,We spraken ook geen Engels. De taal leren was de eerste stap. Mijn enige optie was: hard werken.”

Kritiek

Omdat ze op school haar naam niet goed konden uitspreken, noemde iedereen haar ‘Mary’. Met haar oneindig lange benen en het markante spleetje tussen de tanden viel ze op. Ook bij haar docenten. ,,Je zou een goed model zijn”, hoorde ze telkens opnieuw.

Toen Adut enkele jaren geleden familieleden bezocht in Melbourne, stapte ze op goed geluk Chadwick Models Agency binnen. Met succes. Want inmiddels ligt de modewereld aan haar voeten. Haar enige voorwaarde? Weer met haar eigen naam door het leven gaan. ,,Ik ben Mary niet meer. Ik wil Adut zijn. Adut is uniek.”

En terwijl ze in haar eerste levensjaren van hot naar her reisde omdat het niet anders kon, trekt ze nu de wereld rond om catwalks te veroveren. Een sprookje lijkt het, al zijn de glitter en glamour van haar nieuwe toekomst haar niet door iedereen gegund. Toen Adut Akech een paar jaar geleden het gezicht werd van de David Jones-zomercampagne en op de cover van de catalogus kwam te staan, belandde ze ongewild in een kleine storm.

Aanleiding was een Facebook-reactie van een klant van David Jones: ‘Hoe kan ik mij in godsnaam weerspiegeld voelen in die cover? Wat heb ik eraan? Ik kan haar make-up niet eens dragen en ik ken ook niémand die op haar lijkt. Ik heb genoeg van grote bedrijven die minderheden steeds voortrekken. Verplaats jullie eens in jullie klanten.’ Het antwoord van het modemerk luidde als volgt: ‘Het spijt ons dat u daar zo over denkt. We hebben uw klacht doorgestuurd aan onze marketingafdeling.’ Adut zelf hield zich bewust afzijdig in de discussie.

Typecasting

Toen ze wat later als vluchtelinge werd afgebeeld in de aanloop naar het Adelaide Fashion Festival, kwam ook daar weer commentaar op. De organisatie werd beticht van ‘typecasting’. ,,Ze is Australische, waarom classificeren jullie haar als vluchtelinge?” klonk het. ,,Maar ik bén een vluchteling”, antwoordde het model. ,,En daar schaam ik me niet voor. Ik ben een Zuid-Soedanese Australische en op de vlucht geweest.’’

Doorbraak