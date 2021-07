Van kindermisbruik verdachte Nederlander op Filipijnen: ‘Het zijn mijn nichtjes en beste getuigen’

De 57-jarige Nederlander die op de Filipijnen is opgepakt op verdenking van kindermisbruik en mensenhandel claimt onschuldig te zijn. De drie minderjarige meisjes met wie hij incheckte in een hotel, zijn volgens hem de kinderen van zijn Filipijnse schoonzus. ,,Zij woont en werkt in Maleisië en haar zus en Nederlandse partner verzorgen de kinderen al jarenlang’’, zegt een Nederlandse kennis die eveneens op de eilandstaat woont tegen deze site.

De kennis, die zijn naam liever niet gepubliceerd ziet maar een voormalige zakenpartner is van de verdachte, had de afgelopen dagen contact met hem. ,,Hij vertelde dat de meisjes waren vrijgelaten dankzij tussenkomst van een advocaat en dat ze onderweg zijn naar of al teruggekeerd zijn bij zijn partner in Pampanga (provincie op het eiland Luzon, red.). De kinderen waren zijn grootste zorg omdat ze weer naar school moeten. Hij denkt zelf over een week of twee weer vrij te komen.’’

De verdachte vertelde volgens de kennis ook dat hij goed wordt behandeld omdat de politie inmiddels weet hoe de vork in de steel zit. Zijn Filipijnse partner en haar zus en echtgenoot legden verklaringen af tegenover de politie. Zijn drie nichtjes van 10, 13 en 14 jaar oud deden dat eveneens, vertrouwde de vijftiger zijn oud-zakenpartner toe. ,,De heer V.H. noemde de kinderen zijn beste getuigen. ‘Hij is onze oom en zorgt voor ons’, verklaarden ze volgens hem tegenover de politie. Ik kan het verhaal bevestigen, zoals iedereen hier. De heer V.H. en zijn partner verzorgen de kinderen al heel lang. Zij zijn als ouders voor hen en de meiden wonen bij hen in huis. Op de Filipijnen is het heel normaal in een relatie dat een vrouw in het buitenland gaat werken om meer geld te verdienen.’’

Bord voor zijn kop

Van seksueel misbruik of pedofilie is volgens de voormalige zakenpartner geen sprake. ,,Als dat zo zou zijn dan ben ik de eerste om te roepen dat hij levenslang moet krijgen. Ik denk dat V.H. er in zijn onschuld niet bij stil heeft gestaan dat je hier en in andere Aziatische landen als oudere witte man niet met drie minderjarige niet-bloedverwanten een hotelkamer kan delen en dat had ook niet gemoeten. Ik ken hem goed en hij heeft een beetje een bord voor zijn kop, snapt niet dat mensen dan aan kindermisbruik denken.’’

De verdachte Nederlander runde jarenlang een meubelmakerij, geldt als een gerenommeerd ondernemer maar is inmiddels gestopt, vervolgt de kennis. Hij weet nog niet waarom de vijftiger in het bewuste hotel verbleef maar heeft wel een vermoeden. ,,V.H. bezit een vakantiehuisje aan de zuidkant van Luzon. Met een bootje ben je in minder dan een uur in Puerto Galera, een gemakkelijk te bereiken bestemming voor een dag of een weekendje weg’’, aldus de voormalige zakenpartner.

Ouders

V.H. werd op 13 juni gearresteerd in een hotel bij White Beach in Puerto Galera. De receptioniste belde de politie nadat de Nederlander had ingecheckt met drie minderjarige meisjes. Die hebben volgens de politie de Maleisische nationaliteit. De Nederlander vertelde de speurders dat ze zijn nichtjes waren maar na verificatie van de identiteit van de drie minderjarigen, bleek dat hun ouders niet wisten dat ze bij de vijftiger in het hotel waren.

De Nederlander wordt beschuldigd van inbreuk op de Filipijnse wet 7610 die kinderen beschermt tegen misbruik, exploitatie en discriminatie. De wet voorziet gevangenisstraffen en boetes voor overtreders. De boetebedragen gaan naar een fonds van het ministerie van Maatschappelijk Welzijn en Ontwikkeling en worden gebruikt voor de revalidatie van elk kindslachtoffer. ‘Wanneer de overtreder een buitenlander is, wordt hij onmiddellijk na het uitzitten van zijn straf uitgezet en wordt hem voor altijd de toegang tot het land ontzegd’, luidt het in artikel XII.

Puerto Galera ligt zo’n 130 kilometer ten zuiden van de Filipijnse hoofdstad Manila. De badplaats is geliefd bij sekstoeristen en geldt als een centrum van kinderprostitutie.

