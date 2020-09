Van moord verdachte MMA-broers overgeplaatst naar isoleercel na vechtpartij in gevangenis

De twee omstreden Italiaanse vechtsporters Marco en Gabriele B., die verdacht worden van de brute moord op een kok (21) in opleiding, zijn opnieuw in opspraak geraakt. De broers zitten momenteel in complete afzondering in een zwaarbeveiligde gevangenis in Rome nadat ze gezamenlijk een Marokkaanse medegevangene mishandelden. De familie van de aangevallen man overweegt een klacht tegen de vechtsporters in te dienen, melden Italiaanse media vandaag.

Marco en Gabriele B., twee bekende vechters binnen de mixed martial arts (MMA) die een lange voorgeschiedenis hebben van vechtpartijen, bedreigingen en drugshandel, zitten in de zwaarbeveiligde Rebibbia-gevangenis in Rome. Ze werden twee weken geleden aangehouden voor de moord op de 21-jarige Willy Duarte, een zwarte Italiaan met Kaapverdiaanse wortels. Zijn dood sloeg in als een bom in Italië en zette het debat over institutioneel racisme in het land wederom op scherp.

De vechtsporters, die opvallen met hun strakke lichaam en tatoeages, worden nu opnieuw in verband gebracht met een geweldsincident waarbij racisme mogelijk een rol speelt. Volgens Claudio Cipollini Macrì, de directeur van een Italiaanse organisatie die gratis hulp biedt aan gevangenen en hun familie, was het slachtoffer van de vechtpartij een man van Marokkaanse afkomst. ,,In het deel van de gevangenis waar de vechtpartij gebeurde, zitten bijna alleen maar Italiaanse gevangenen en ze hebben er toevallig één van Marokkaanse afkomst mishandeld.”

Streng regime

De gevangenis doet intern onderzoek om de toedracht van de vechtpartij te achterhalen. Inmiddels zijn de gemoederen binnen de muren hoog opgelopen. De broers vreesden al langer voor hun veiligheid, omdat er aanwijzingen waren dat medegevangenen hun iets willen aandoen.

De dood van Willy Duarte heeft in Italië diepe impact en zou ook bij gedetineerden in het verkeerde keelgat geschoten zijn. De advocaat van de verdachten diende om die reden een verzoek bij de gevangenisdirectie in om zijn cliënten over te plaatsen naar de isoleercel. Daar is dus nu gehoor aan gegeven.

Op de afdeling waar de twee verdachten nu verblijven, heerst een streng regime. Om elk contact te vermijden, mogen gevangenen enkel om de beurt naar buiten om een frisse neus te halen. De broers worden vanwege gezondheids- en psychologische redenen dikwijls gecontroleerd door artsen. Het is niet duidelijk hoe lang ze op deze afdeling moeten verblijven en of dit invloed heeft op de rechtszaak.

Ontkennen

De Italiaanse kranten staan al wekenlang vol met verhalen over Willy Duarte en zijn vermoedelijke moordenaars. De broers ontkennen vooralsnog alle aantijgingen. Ze stellen juist dat zij de jongen hebben willen helpen. ,,We zijn er kapot van dat we beschuldigd worden van een moord die we niet hebben gepleegd”, zo hielden de twee hun onschuld vol in de rechtbank van Rome.

Donderdag verschijnt een van de broers voor de rechter in verband met een ander geweldsincident, waarbij een Bengaalse jongen het slachtoffer was.

