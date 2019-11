'Van seks met 17-jarige beschuldigde prins Andrew maakte catastrofale fout’

Vooral het bizarre alibi van de prins dat hij in een pizzeria zat in het - in de beleving van menig Engelsman - doodsaaie Woking, juist op de avond waarop hij seks zou hebben gehad met een minderjarige Amerikaanse is aanleiding voor veel ongeloof en ook vermaak. ‘Geen enkel woord van berouw', kopt de Mail on Sunday. Volgens de krant waren veel kijkers geschokt door het 'totale gebrek aan empathie’ van de prins. 'Geen zweet, geen spijt’, kopt de Sunday Mirror refererend aan het curieuze 'zweetverhaal’ waarmee Andrew de beschuldigingen van Virginia Giuffre weerlegt.



De hem door miljardair Jeffrey Epstein aangeleverde minderjarige Giuffre legde gedetailleerde verklaringen over die avond samen in de disco en samen in een deftig huis in de wijk Belgravia zouden op verschillende punten niet kloppen, aldus de prins. Als Giuffre zich heel precies herinnerde dat de prins erg zweette tijdens het dansen, bewijst dat volgens Andrew dat haar verhaal niet klopt. Want hij ‘kan niet zweten’, naar eigen zeggen. Volgens Andrew een gevolg van een trauma opgelopen tijdens zijn pilotendienst tijdens de Falklandoorlog in 1982. Pas sinds kort kan hij overigens weer wel zweten.