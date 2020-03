Vanaf balkons Italië schettert het: virus, je krijgt ons niet klein!

Elke avond om zes uur is het vaste prik: de nieuwe besmettingscijfers van de Protezione Civile, de Burgerbescherming. Elke avond een soort oorlogsbulletin. Zondagavond waren er in totaal 27.000 Italianen besmet, 1809 van hen zijn inmiddels overleden, 2235 genezen verklaard. Het aantal getroffen Italianen blijft maar groeien - zondag waren het er 386. Werken de maatregelen wel? Is dit de manier? De twijfel slaat soms toe.



Premier Conte, die zich in korte tijd van marionet van Matteo Salvini heeft ontpopt tot een soort Churchill in tijden van corona, prijst de Italianen voor hun zelfdiscipline. En roept ze op vol te houden. ,,Deze week gaan we de eerste resultaten zien van de maatregelen'', zegt hij. Maar wees alert, zegt hij er snel achteraan. Hij vreest het moment dat het aantal besmettingen gaat dalen en mensen licht aan het einde van de tunnel gaan zien. Dan is de kans op 'ontsnappingen' het grootst.



Hoewel we nu toch al ruim een week in lockdown zitten, valt het tot nu toe nog best mee. Ja, die kinderen kan ik af en toe achter het behang plakken, als er tenminste een doe-het-zelfzaak open zou zijn, en irritaties met mijn vrouw zijn er ook. Niet zo gek als je 24 uur per dag op 80 vierkante meter met elkaar moet doorbrengen - en ik maar denken dat ik best een groot appartement had.