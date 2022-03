Vanaf mei weer naar Nieuw-Zeeland: ‘Kinderen eindelijk in mijn armen sluiten’

Nieuw-Zeeland gaat vanaf 12 april geleidelijk de grenzen openen voor toeristen. Dat heeft premier Jacinda Ardern bekendgemaakt. Australische toeristen zijn de eersten die worden toegelaten. Daarna is het per mei de beurt aan reizigers uit landen die op de zogenaamde ‘Visa Waiver’-lijst staan, waaronder ook Nederland. Toeristen uit de rest van de wereld moeten waarschijnlijk nog tot oktober wachten.

,,We zijn klaar om veilig aan een nieuw hoofdstuk te beginnen”, verklaarde Ardern. ,,Het sluiten van onze grenzen was een van de eerste maatregelen die we twee jaar geleden namen om Covid-19 te stoppen. Het heeft gedaan wat het moest doen. Maar nu we in hoge mate gevaccineerd zijn en volgens de voorspellingen de omikronpiek achter ons hebben gelaten, is het veilig om (ons land) open te stellen.”

‘Onderweg naar jou’

Acteur en zanger Boris van der Ham is dolblij. Hij heeft twee kinderen (dochter van 3, zoon van 10) met een getrouwd vrouwenstel dat sinds augustus vorig jaar in Australië woont en werkt. ,,Ik kan mijn kinderen eindelijk weer in mijn armen sluiten. Het land gaat open! Ik ben hartstikke blij. Op dit moment ben ik allemaal websites aan het afstruinen hoe ik daar zo snel mogelijk kan komen.” Eind vorig jaar schreef Van der Ham een lied over zijn droom om zijn kinderen weer snel te zien. ,,Onbereikbaar en onbereisbaar, maar nou ben ik er gauw", aldus de zanger in het lied ‘Onderweg naar jou'.

Toeristensector

Volgens Premier Ardern is het vervroegd opengaan een grote stimulans voor de worstelende toeristensector in Nieuw-Zeeland, dat in 2019 nog 3,9 miljoen internationale toeristen verwelkomde. Bij de uitbrak van de pandemie in maart 2020 sloot het echter de grenzen. Tot dan was toerisme jaarlijks goed voor zo’n 10 miljard euro aan inkomsten, waarvan 40 procent van bezoekers uit Australië kwam. Bezoekers dienen gevaccineerd zijn. Ook moeten ze een negatief testresultaat laten zien. Bij aankomst hoeven ze zich niet te isoleren, maar ze moeten tijdens hun verblijf in Nieuw-Zeeland nog wel twee coronatests ondergaan.

Wel ervaart Nieuw-Zeeland momenteel een golf van besmettingen als gevolg van de omikronvariant. De laatste week noteerde het gemiddeld zo'n 16.000 gevallen per dag. De bevolking is echter voldoende gevaccineerd, met meer dan 95 procent een dubbele prik. Sinds de uitbraak van de pandemie zijn 117 mensen aan Covid-19 overleden, op een bevolking van 5 miljoen.

