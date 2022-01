Vandalen bekladden bekende klif op Sicilië met rood poeder

tientallen zwaargewonden 9 kinderen overleden bij brand in flat New York: ‘Een van ergste branden die we hebben meegemaakt’

Door een brand in een flatgebouw in het New Yorkse stadsdeel The Bronx zijn zondag negentien doden gevallen, onder wie negen kinderen, zei de brandweer. Het vuur is inmiddels gedoofd. ,,Dit moet een van de ergste branden zijn die we in de huidige tijden hebben meegemaakt”, aldus burgemeester Eric Adams, die van een ‘echte tragedie’ spreekt.

