Vanuit je auto afscheid nemen van je overleden oma

Deja Bernard, een dochter van Ryan Bernard, had in eerste instantie haar bedenkingen bij het drive-through begrafenishuis, maar ziet er nu de meerwaarde van in. Het maakt begrafenissen luchtiger en feestelijker, volgens haar. ,,Als een dierbare overlijdt, zou het eigenlijk niet verdrietig moeten zijn. Het zou juist een reden moeten zijn om het leven te vieren", zegt Deja.



,,Sommige begrafenissen zijn verdrietig, daar kan je nu eenmaal niets aan doen. Maar we willen vooral het leven van de overledenen vieren. We draaien de muziek waar zij graag naar luisterden. We maken er iets leuks van. Dat proberen we te doen."