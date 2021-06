Vaticaan niet blij met wet tegen haatzaaien en homofobie: ‘damt vrijheid van meningsuiting in’

Prodemocra­ti­sche krant Hongkong komt dag na inval met extra grote oplage

18 juni De prodemocratische krant Apple Daily in Hongkong is vrijdag, een dag na de inval van de politie in de redactieruimte en de arrestatie van een aantal leidinggevenden, weer in de schappen verschenen, met een extra grote oplage en een voor de krant karakteristieke boodschap van verzet op de voorpagina, die luidt: ‘We moeten doorgaan.’ Van de krant werden vrijdag 500.000 exemplaren gedrukt, tegen 80.000 een dag eerder.