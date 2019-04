Veel Belgische brandweermannen te dik

Historicus vindt na tien jaar precieze plek van woning Shakespea­re in Londen

7:35 De plek waar William Shakespeare het grootste deel van zijn Romeo en Julia schreef is gevonden. Na tien jaar onderzoek kan de Britse historicus Geoffrey Marsh de precieze plek in Londen aanwijzen waar de wereldberoemde toneelschrijver in de jaren negentig van de zestiende eeuw heeft gewoond. ,,Dat gegeven biedt ons meer inzicht in hoe zijn werk tot stand is gekomen en waaruit hij inspiratie putte.’’