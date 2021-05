Veel regels, maar wel op vakantie: 'De kans hier besmet te raken is echt veel minder dan in Nederland’

Of ze de Nederlanders, of andere toeristen, wel in haar winkeltje van slechts enkele vierkante meters zou willen ontvangen. Allemaal mensen uit landen waar de besmettingscijfers van corona een stuk hoger liggen dan hier, op de Canarische eilanden. ,,Of ik dat zou willen?” herhaalt Veronica Ramel de vraag. ,,Ik bid erom dat ze weer komen. Zeker de Nederlandse vrouwen, die vinden deze kleding heel leuk. Zij zijn altijd mijn beste klanten geweest. Bang voor het virus ben ik niet, zeker niet nu iedereen bij aankomst een negatieve PCR-test bij zich moet hebben.”



Vera Fashion ligt in een typisch jaren negentig-winkelcentrum in een even typisch, in die jaren negentig uit de grond gestampt toeristenoord, Meloneras, aan de rand van het populaire Maspalomas, aan de zuidkust van Gran Canaria. De eigenaresse wijst naar twee gigantische hotelcomplexen aan de overkant. ,,Allebei nog steeds gesloten. Allemaal mogelijke klanten die niet komen. Daarom dat veel zaakjes hier naast mij ook dicht zijn.”



Het derde mega-hotel op de rij, dat een paar honderd meter verderop ligt, is wel open. Daar, in het RIU Gran Canaria, streek zaterdag voor het eerst sinds vorige zomer een grote Nederlandse groep toeristen neer, 180 mensen gearriveerd in zes touringcars vanaf het vliegveld, de ene helft klanten van TUI, de andere helft van Corendon.