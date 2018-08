Veel telefoontjes naar BuZa, voor zover bekend geen Nederlandse gewonden

Sjoerd (37) moet de nacht doorbren­gen op een heuvel met een fles whisky

18:24 De 37-jarige Haarlemmer Sjoerd van den Berg brengt de nacht op het eiland Lombok noodgedwongen door op een heuvel. In gezelschap van een groep Polen en een fles whisky. ,,Mijn slaapplaats ligt in puin en hier zijn we tenminste veilig, voor eventuele naschokken.''