Veertig doden en tientallen gewonden bij aanslagen op moskeeën Nieuw-Zeeland

UPDATEBij schietpartijen op twee moskeeën in Christchurch (Nieuw-Zeeland) zijn volgens de premier van Nieuw-Zeeland veertig doden en tientallen gewonden gevallen. De politie heeft drie mannen en een vrouw gearresteerd. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig en de omgeving is afgezet. De politie heeft opgeroepen uit voorzorg alle moskeeën in het land te sluiten.

De schutter heeft het bloedbad live gefilmd en gestreamd via Twitter en Facebook. De politie heeft opgeroepen de schokkende beelden niet te delen en probeert de opnames van de social media te laten verwijderen. Op Facebook is dat inmiddels gebeurd.



De premier van Nieuw-Zeeland, Jacinda Ardern gaf vrijdagavond (lokale tijd) aan dat er bij schietpartijen in twee moskeeën in Christchurch veertig doden zijn gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Onder hen zouden zich ook kinderen bevinden. Volgens Ardern is de aanslag van te voren ‘goed voorbereid’. Ze spreekt van een terroristische aanslag.

Op een persconferentie zei politiecommissaris Mike Bush dat vier schutters zijn aangehouden. Drie mannen en een vrouw. ,,Maar de feiten veranderen razendsnel’’, aldus Bush. Volgens de Australische premier Scott Morrison is een van de opgepakte verdachten een Australiër. Deze man zou een video van zichzelf hebben gemaakt tijdens de schietpartij. Ook zijn meerdere geïmproviseerde explosieven en een bomvest gevonden in de auto’s van de verdachten, meldde Bush. Hij sloot meerdere arrestaties niet uit, maar kon niet bevestigen of er nog meer schutters zijn.

Vrijdaggebed

Aan het begin van de middag (lokale tijd) drong een schutter de Al Noor-moskee in het centrum van Christchurch binnen, terwijl gelovigen bezig waren met het gebed. Lokale media melden dat getuigen meerdere slachtoffers, onder wie kinderen, op de grond hebben zien liggen. Een lokale fotograaf zei dat er drie zwaargewonden op de trappen van de moskee lagen. Ooggetuigen zeggen zeker vijftig schoten te hebben gehoord.

Later vond bij een moskee aan Linwood Avenue in Christchurch een andere schietpartij plaats. Een vrouw die in de buurt in haar auto zat, denkt dat ze vier à vijf gewapende mannen heeft gezien. Ze verstopte zich uit voorzorg en heeft de verdachten niet goed kunnen bekijken.

Livestream

Gewapende politieagenten hebben het gebied rond de moskeeën afgezet. Direct na de eerste schietpartij werden overheidsgebouwen en scholen in de directe omgeving van de moskeeën gesloten, pas laat in de middag werden de scholen vrijgegeven en konden de kinderen naar huis. De bevolking is opgeroepen binnen te blijven.

Een van de schutters zou een manifest online hebben gezet, zo meldt persbureau Bloomberg. In het tientallen pagina's lange document schrijft hij onder meer dat hij is geïnspireerd door de Noorse schutter Anders Breivik die in 2011 77 mensen doodde op het eiland Utøya. Ook Breivik schreef toen ook een zeer lang manifest.

Zwarte dag

Politiecommissaris Bush riep mensen in Nieuw-Zeeland, die van plan zijn naar een moskee te gaan, op om binnen te blijven: ,,Ga vanavond onder geen beding naar een moskee.’’

De Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern sprak in een verklaring van ‘een van de zwartste dagen van Nieuw-Zeeland’. Ze noemde de aanslagen een ‘ongekende daad van geweld’. Volgens Ardern kunnen onder de slachtoffers vluchtelingen en migranten zijn. ,,Zij zijn wij. De dader heeft geen plaats in Nieuw-Zeeland.’’

Volledig scherm Ambulancemedewerkers vervoeren een van de slachtoffers naar het ziekenhuis. De man is gewond geraakt. © AP

Volledig scherm Politie loopt rond bij de Al Noor Moskee in Christchruch. © REUTERS

Volledig scherm Familieleden van eventuele slachtoffers voor de moskee. © REUTERS

Volledig scherm Verband en een schoen voor de deur van een van de getroffen moskeeën. © EPA