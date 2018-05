Veiligheidsraad dinsdag in spoedzitting bijeen over bloedbad Gaza

Tienduizenden Palestijnen protesteerden maandag aan de grens met Israël tegen de inhuldiging van de ambassade van de VS in Jeruzalem. Het Israëlische leger doodde bijna zestig Palestijnse betogers , duizenden anderen raakten gewond. Het werd daardoor de bloedigste dag in het Israëlisch-Palestijnse conflict sinds de oorlog in de zomer van 2014 in de Palestijnse enclave.

'Situatie uitgebuit'

Het Witte Huis schuift de schuld van het geweld in de Gazastrook volledig in de schoenen van het radicaal-islamistische Hamas, dat aan de macht is in de Gazastrook. Op de vraag of de VS Israël vanwege de vele doden niet zou moeten oproepen tot meer terughoudendheid, antwoordde de woordvoerder van VS-president Donald Trump, Raj Shah, dat dit niet nodig is, omdat Hamas verantwoordelijk is. Hamas zou de situatie 'op cynische wijze' uitgebuit hebben.