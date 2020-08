Veiligheidsraad stemt tegen verlenging wapenembargo Iran

Droomvakan­tie in duigen door verplichte quarantai­ne: ‘Ik heb hier nul begrip voor’

14 augustus Op vakantie naar Groot-Brittannië? Zet dat maar uit je hoofd. De Britse regering is de Nederlandse toerist liever kwijt dan rijk en stelt vanaf morgen opnieuw strenge reisbeperkingen in. Alleen aantoonbaar noodzakelijk (weg)verkeer wordt nog toegelaten. Hierdoor gaat een weekendje Londen of een weekje hiken in de Schotse natuur voor honderden, en mogelijk duizenden Nederlanders in rook op. ,,Ik heb echt nul begrip voor deze beslissing.”