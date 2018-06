Veiligheidsraad verwerpt VS-ontwerpresolutie over Gaza

Dj Sunnery James apart genomen na vondst verdachte pillen

1 juni De bekende dj Sunnery James, echtgenoot van model Doutzen Kroes, is op het vliegveld Iasi Airport in Roemenië even apart genomen in verband met de vondst van verdachte pillen. De douane vertrouwde het niet en wilde de pillen testen. Uiteindelijk bleek het om onschuldige vitaminepillen te gaan.