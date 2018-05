'Venezolaanse president Maduro zou zelfs Jezus verslaan'

‘Maduro zou zelfs Jezus verslaan’, is een bekende uitspraak in het diepgelovige land. Het is maar om aan te geven dat zelfs de zoon van God kansloos zou zijn tegen alle manipulaties en kunstjes van Maduro’s socialisten. Zo werden bij vorige verkiezingen stembussen al enthousiast bijgevuld met stapels stemmen. Het is ook gebruik om stemlokalen in streken waar men minder overtuigd is van Maduro op het allerlaatste moment te verhuizen naar onbekende locaties. Dat betekent dat de kiezers moeten zoeken waar ze heen moeten. Scheelt vooral stemmen voor Maduro's opponenten.



Voor de zekerheid heeft de presidentiële campagne deze keer fijntjes laten weten dat mensen die tóch voor de oppositie willen stemmen traceerbaar zijn. Ze riskeren hun baan, hun gesubsidieerde gemeentewoning en ook voedselbonnen. Dat laatste is wreed want veel Venezolanen gaan straks met een hongerig gevoel naar de stembus. Bijna twee derde van de bevolking leeft van dit soort subsidies op werk, wonen en eten. Het wordt bijgehouden via een zogeheten 'Vaderlandkaart'. Maduro heeft kiezers gevraagd dit elektronische abonnement op staatsvoorzieningen vooral mee te nemen als ze gaan stemmen "om een grote prijs te krijgen, want we geven en geven". Ofwel, ook Jezus zou het niet redden in Venezuela.