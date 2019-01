Venezuela: Maduro weigert zijn stoel op te geven

De halve wereld loopt tegen hem te hoop, maar Nicolás Maduro wil van geen wijken weten. Niet oppositieleider Juan Guaidó, maar hijzelf is de wettige president van Venezuela. Wat de VS en Europa ook zeggen.

In een interview met de Turkse zender CNN Türk liet hij weten totaal niet onder de indruk te zijn van een ultimatum dat hij dit weekend kreeg van een aantal Europese landen. Nederland, Frankrijk, Duitsland, Spanje en Groot-Brittannië eisen dat Maduro binnen acht dagen nieuwe verkiezingen uitschrijft. Zo niet, dan erkennen ze Juan Guaidó als interim-president. ,,Zij moeten dit ultimatum intrekken. Niemand kan ons een ultimatum geven”, zei Maduro, die begin deze maand via dubieuze verkiezingen zijn termijn verlengd zag. ,,Venezuela is niet gebonden aan Europa. Dit is een onbeschaamdheid.”

Bloedvergieten

Parlementsvoorzitter en oppositieleider Guaidó heeft zichzelf woensdag tot interim-president uitgeroepen. Een flink aantal Zuid-Amerikaanse buurlanden erkende hem onmiddellijk als staatshoofd, net als de Verenigde Staten en Canada, met daarbij de nadrukkelijke uitnodiging van president Trump om hetzelfde te doen. Een groot deel van de internationale gemeenschap ziet Maduro als een dictator die onrechtmatig aan de macht is gekomen. Rusland, China, Turkije en Cuba blijven Maduro echter steunen. De Russische president Poetin ziet internationale steun voor Guaidó als een schending van het internationaal recht en een ‘rechtstreekse weg naar bloedvergieten’. Met spanning wordt gekeken naar Cuba, dat van oudsher erg invloedrijk is in Venezuela.

Tot voor kort wist Maduro zich verzekerd van de steun van het leger. Dit weekend stapte kolonel José Luis Silva, de militaire attaché in de VS, echter over naar het kamp van Guaidó. De verwachting is dat meer militairen zullen volgen, en dat dit voor de bevolking een reden zal zijn om echt in opstand te komen.

Volledig scherm Kolonel Jose Luis Silva kondigt aan dat hij overloopt naar het kamp van Guaidó. © REUTERS

Hyperinflatie

Venezuela verkeert al jaren in zwaar weer. Sinds Nicolás Maduro, een voormalige buschauffeur en vakbondsleider, in 2013 president Hugo Chávez opvolgde, is het voor de Venezolanen van kwaad tot erger geworden. Ze gaan al een tijdje massaal de straat op tegen de erbarmelijke staat van het land, met zijn torenhoge werkloosheid, hyperinflatie en tekorten aan medicijnen en voedsel. Hierbij zijn tientallen doden gevallen. Ook zijn meer dan drie miljoen mensen gevlucht naar buurlanden, met name Colombia en Peru.

Hoewel Venezuela de grootste oliereserves op aarde heeft, en nog niet zo lang geleden de rijkste economie van Zuid-Amerika was, hebben negen van de tien mensen niet genoeg geld voor een dagelijkse maaltijd. Toen de olieprijs begon te dalen, werd pijnlijk duidelijk hoe kwetsbaar Venezuela zichzelf heeft gemaakt door zich jarenlang alleen te richten op de olieproductie.

Nu heeft de inflatie een duizelingwekkende 1.300.000 procent bereikt. Elke 19 dagen verdubbelen de prijzen. Door het medicijntekort is het aantal malariagevallen met de helft gestegen. Uit onderzoek is zelfs gebleken dat in 2017 de mensen gemiddeld 11 kilo zijn afgevallen door te weinig en te eenzijdig voedsel.