Venezuela voor derde dag in greep van grote stroomstoring

De stroomvoorziening viel maandagmiddag uit in grote delen van het land. Het was de tweede grote storing in enkele weken tijd. De linkse leider Nicolás Maduro sprak over sabotage, maar volgens critici is de infrastructuur gewoon slecht onderhouden.



Miljoenen Venezolanen zitten ondertussen nog zonder stroom. ,,Ik denk dat dit erger zal uitvallen dan de eerste stroomstoring’’, somberde de 60-jarige accountant Julio Barrios. Hij zocht een winkel die open is om levensmiddelen te kopen.