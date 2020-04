Verbazing in België om coronatoeristen: ‘Zo gaat het niet lukken’

Albino-gemeen­schap verliest boegbeeld Josephat Torner door verkeerson­ge­luk

13 april De Tanziaanse albino-activist Josephat Torner (42) is overleden. Hij is gisteren omgekomen bij een verkeersongeluk in zijn woonplaats Mwanza. Dat meldt de Joseph Torner Foundation Europe. Torner streed jarenlang met gevaar voor eigen leven voor gelijke rechten van mensen met albinisme.