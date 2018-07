'Verblijf in Belgische cel komt neer op foltering'

Britse tieners wilden bloedbad aanrichten op school uit wraak voor pesterijen

4:15 Twee tienerjongens die een schietpartij planden op een middelbare school in Northallerton in het Verenigd Koninkrijk, zijn veroordeeld tot tien en twaalf jaar celstraf. De jongens werden in oktober vorig jaar op veertienjarige leeftijd gearresteerd. Ze bleken gefascineerd te zijn door de twee schutters die in 1999 het Columbine-bloedbad aanrichtten.